Trabzonspor 1 puanı uzatmalarda kurtardı

Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor 12. dakikda Ekuban'ın ayağında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Antalyaspor, 26. dakikada Amilton'un kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekipte, Ersan Adem Gülüm, 33. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda eksik olan rakibi karşısında Trabzonspor oyunu rakip yarı alana yıkan Trabzonspor, 90+6. dakikada Afobe'nin golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 27'ye, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.



Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise aynı haftayı bay geçecek.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Pereira (Trabzonspor)