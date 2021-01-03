Trabzonspor 3 puanı 2 gol ile aldı

Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Trabzonspor etkili geldi. Karagümrük savunmasında yapılan hata sonrasında sağ kanatta topla buluşan Ekuban, penaltı noktası üzerine doğru topu gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Flavio yüzde 99'luk gol şansını değerlendiremedi.

Aynı dakika içinde Karagümrük tehlikeli geldi. İstanbul temsilcisi paslarla Trabzonspor ceza sahasına girdi. Sağ kanada gönderilen topta Jimmy Durmaz şutunu attı, Uğurcan topu çıkardı.

39.dakikada Trabzonspor savunmasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top ceza sahası içerisinde Fatih Karagümrük forması giyen Sobiech'nin önünde kaldı. Sobiech şutunu attı ancak top Trabzonspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

Fatih Karagümrük 58. dakikada beraberliğe çok yaklaştı. Uğurcan Çakır topu pas atarken hata yaptı ve top Vato Arvaladze'nin önünde kaldı. Vato topla birlikte ilerledi soldan ceza sahası içerisine giren Ndiaye'ye pasını attı. Ndiaye de topu içeri çevirdi. Arka tarafa açılan topa Koray Altınay vuruşunu yaptı top yandan az farkla auta gitti.

GOL | 70. dakikada sağ köşeden Jimmy Durmaz korneri kullandı. Ceza sahasına gelen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırmak istedi. Arka tarafa açılan top Jure Balkovec'in önünde kaldı. Balkovec, içeri doğru ortasını göndermek isterken top kaleye doğru gitti ve filelerle buluştu: 1-1. Bu golle Balkovec Süper Lig kariyerindeki ilk golü atmış oldu.

GOL | Trabzonspor, 81. dakikada Ekuban'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kontratağa çıkan bordo mavililerde top en son Ekuban'da kaldı. Ekuban, topu düzelttikten sonra köşeye şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanarak üst sıralara tırmanmaya devam etti.