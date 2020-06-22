Trabzonspor'a 90+5'te soğuk duş!

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor'un gollerini 7. dakikada Sörloth'un asistinde Abdülkadir Ömür ve 52. dakikada Filip Novak kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 45+1. dakikada Papiss Cisse ile 90+5'te Bakasetas attı.

2 DAKİKADA 2 KIRMIZI!

Mücadelenin 80. dakikasında Trabzonsporlu Majid Hosseini direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2 dakika sonra Alanyaspor'da Fabrice N'Sakala, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yapan Trabzonspor'un puanı 57 oldu ve haftayı 2. sırada tamamladı.. Alanyaspor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Alanyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

PUAN DURUMU

59 Başakşehir

57 Trabzonspor

53 Sivasspor

51 Galatasaray

47 Beşiktaş

44 Alanyaspor

43 Fenerbahçe