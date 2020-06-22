Trabzonspor'a 90+5'te soğuk duş!
Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda son dakikada yediği golle Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor'un gollerini 7. dakikada Sörloth'un asistinde Abdülkadir Ömür ve 52. dakikada Filip Novak kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 45+1. dakikada Papiss Cisse ile 90+5'te Bakasetas attı.
2 DAKİKADA 2 KIRMIZI!
Mücadelenin 80. dakikasında Trabzonsporlu Majid Hosseini direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2 dakika sonra Alanyaspor'da Fabrice N'Sakala, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yapan Trabzonspor'un puanı 57 oldu ve haftayı 2. sırada tamamladı.. Alanyaspor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Alanyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
PUAN DURUMU
59 Başakşehir
57 Trabzonspor
53 Sivasspor
51 Galatasaray
47 Beşiktaş
44 Alanyaspor
43 Fenerbahçe
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|30
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Sevilla
|31
|53
|4. Atletico Madrid
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24