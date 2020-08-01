Trabzonspor'a sürpriz aday! Görüşmeler başladı

Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, pandemi sonrası alınan başarısız sonuçlar ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışına havlu atmasının ardından istifa etmişti. Bordo-mavili yönetim adaylar arasında yer alan eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmişti.



Hoca arayışında sıkı çalışan yönetim ise bu konuda adeta ikiye bölündü. Bir taraf Abdullah Avcı'yı isterken diğer grup ise Robert Prosinecki'de ısrarcı.



Abdullah Avcı'yla birçok konuda istişarede bulunan yönetim Hırvat teknik adamla da görüşmelere başladı.



1 milyon euro istedi!



51 yaşındaki teknik adam Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon euro talep etti. Yönetim de bu rakama sıcak bakıyor.



Öte yandan Prosinecki'yle Hatayspor'un da irtibatta olduğu öğrenildi. (Fanatik)