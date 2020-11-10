Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştığını KAP'a açıkladı.

Bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;



2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,



2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,



2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.





Kamuoyuna duyurulur.



Saygılarımızla."