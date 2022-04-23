Trabzonspor, Adana deplasmanından 3 puan ile döndü
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
2. dakikada Trabzonspor atağında sağdan gelen ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca, Rassoul ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
4. dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Abdülkadir kullandı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Muric sağ köşeden çıkardı.
6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR ekranına bakarak Muric'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.
7. dakikada tekrarlanan penaltıyı kullanan Peres, düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara yolladı. 1-0
12. dakikada Trabzonspor atağında solda topla buluşan Visca, derine inerek ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasında iyi yükselen Cornelius, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
24. dakikada Adana Demirspor atağında kaleye uzak bölgede topla buluşan Simon Deli, şık bir pasla ceza sahasındaki Yunus'u gördü. Havadan gelen topu göğsüyle indirip şut atan Yunus, kaleci Uğurcan'ı geçemedi.
36. dakikada Samet'in orta sahanın sol tarafından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu Vargas, şık bir topuk hareketiyle ceza sahasındaki Yunus'un önüne indirdi. Yunus'un gelişine sert şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
39. dakikada Adana Demirspor atağında sağ köşeden topu taşıyan Akintola, ceza sahası içindeki Svensson'a pas attı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan Bjarnason'un şutu direkten döndü.
61' TABZONSPOR, DJANİNY'NİN GOLÜYLE FARKI 3'E ÇIKARDI! Cornelius'un ara pasında Djaniny ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Muric'ten döndü. Dönen topu takip eden Djaniny bu sefer topu filelere gönderdi.Gol - Djaniny
75' ADANA DEMİRSPOR FARKI 2'YE İNDİRDİ! Vargas, ceza yayından kazanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Matías Vargas
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Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez
Adana Demirspor: Muric, Simon Deli, Samet, Rassoul, Svensson, Bjarnason, Gökhan, Vargas, Akintola, Yunus, Assombalonga
Yedekler: Vedat, Tayyip, Semih, Sinan, Mustafa, Alper, Erhun, Remy, İsmail, Djokovic
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Peres (Ahmetcan dk. 30), Siopis, Kouassi, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Cornelius
Yedekler: Erce, Berat, Bakasetas, Koita, Yusuf, Djaniny, İsmail, Puchacz, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Peres (dk. 7 pen.), Cornelius (dk. 12) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor)
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|50
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