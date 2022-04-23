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Trabzonspor, Adana deplasmanından 3 puan ile döndü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

SPOR 23.04.2022, 22:08 23.04.2022, 22:41
Trabzonspor, Adana deplasmanından 3 puan ile döndü

Maçtan Dakikalar

2. dakikada Trabzonspor atağında sağdan gelen ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca, Rassoul ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
4. dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Abdülkadir kullandı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Muric sağ köşeden çıkardı.
6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR ekranına bakarak Muric'in kural hatası yaptığı gerekçesiyle penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.
7. dakikada tekrarlanan penaltıyı kullanan Peres, düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara yolladı. 1-0
12. dakikada Trabzonspor atağında solda topla buluşan Visca, derine inerek ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasında iyi yükselen Cornelius, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
24. dakikada Adana Demirspor atağında kaleye uzak bölgede topla buluşan Simon Deli, şık bir pasla ceza sahasındaki Yunus'u gördü. Havadan gelen topu göğsüyle indirip şut atan Yunus, kaleci Uğurcan'ı geçemedi.
36. dakikada Samet'in orta sahanın sol tarafından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu Vargas, şık bir topuk hareketiyle ceza sahasındaki Yunus'un önüne indirdi. Yunus'un gelişine sert şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
39. dakikada Adana Demirspor atağında sağ köşeden topu taşıyan Akintola, ceza sahası içindeki Svensson'a pas attı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan Bjarnason'un şutu direkten döndü.

61' TABZONSPOR, DJANİNY'NİN GOLÜYLE FARKI 3'E ÇIKARDI! Cornelius'un ara pasında Djaniny ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Muric'ten döndü. Dönen topu takip eden Djaniny bu sefer topu filelere gönderdi.Gol - Djaniny

75' ADANA DEMİRSPOR FARKI 2'YE İNDİRDİ! Vargas, ceza yayından kazanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Matías Vargas

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Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez

Adana Demirspor: Muric, Simon Deli, Samet, Rassoul, Svensson, Bjarnason, Gökhan, Vargas, Akintola, Yunus, Assombalonga
Yedekler: Vedat, Tayyip, Semih, Sinan, Mustafa, Alper, Erhun, Remy, İsmail, Djokovic
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Peres (Ahmetcan dk. 30), Siopis, Kouassi, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Cornelius
Yedekler: Erce, Berat, Bakasetas, Koita, Yusuf, Djaniny, İsmail, Puchacz, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Peres (dk. 7 pen.), Cornelius (dk. 12) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor)

#Spor Toto Süper Lig #Trabzonspor #Adana Demirspor
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2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
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18. Rizespor 34 30
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2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
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8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
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