Trabzonspor, Anders Trondsen'i transfer etti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Norveçli futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonunda 800 bin, 2021-2022 sezonunda 850 bin, 2022-2023 sezonunda 900 bin, 2023-2024 sezonu için de 950 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Trondsen'in transferi konusunda Rosenborg Kulübü ile de anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 950 bin avro ödenecektir. Ayrıca Rosenborg Kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 10'u ödenecektir." denildi.