Trabzonspor, Bakasetas'ın maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.



Yapılan açıklama şöyle;



"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;



2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,



2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,



2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,



2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."