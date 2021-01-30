Trabzonspor, Bakasetas'ın maliyetini açıkladı
Bordo mavililer, Bakasetas'ın sözleşme detayları açıkladı. İşte Bakasetas'ın bonservisi ve alacağı yıllık ücret...
Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."
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