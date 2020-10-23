Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Trabzonspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.