Trabzonspor'da corona virüs şoku yaşanıyor

Geçtiğimiz günlerde 4 futbolcusunun corona virüse yakalandığını açıklayan Trabzonspor, bugün de 2 futbolcu ve 1 personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Abdullah Avcı yönetimindeki takımda toplamda 6 futbolcu corona virüs nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Bordo-Mavililer bir sonraki maçta ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."