Trabzonspor'dan dört dörtlük galibiyet

Aytemiz Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan ve mücadeleyi 4-0 kazanan Trabzonspor'un gollerini, 5 ve 26. dakikalarad Nwakaeme, 36. dakikada Cornelius ile 39. dakikada Dorukhan Toköz ağlarla buluşturdu.

67. dakikada Alanyaspor'da Wilson Eduardo'nun kullandığı penaltıyı Uğurcan Çakır çıkardı.

Ligde 7 maç sonra yenilen Aytemiz Alanyaspor 40 puanda kaldı.

Lider Trabzonspor Alanya deplasmanından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürdü.

Bordo mavililer en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını 14'e yükseltti. Öte yandan Trabzonspor yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bu dakikada bordo-mavili futbolcular, rakip ceza alanında baskı yaptı. Kaleci Marafona'nın pasında araya giren Dorukhan Toköz, topu Nwakaeme'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada konuk ekibin Cornelius'un düşürülmesiyle kazandığı serbest atışta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top üst direkten döndü.

25. dakikada sol kanattan Candeias'ın içeriye ortaladığı topu Efecan Karaca, penaltı noktasına doğru çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL - 26. dakikada bordo-mavili ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius kafayla diğer tarafa çıkardı. Nwakaeme, topu boş kaleye gönderdi. 0-2

GOL - 36. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Bordo-mavili ekibin baskısında geri gelen pası kaleci Marafona uzaklaştırmak isterken top, Cornelius'a çarparak önüne düştü. Bu futbolcunun rakip defansı geçerek çektiği şutta top ağlarla buluştu. 0-3

GOL - 39. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Visca'nın soldan kullandığı kornerde Alanyaspor defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Siopis, ceza yayı içine gelen topu kaleye göndermek istedi. Havalanan topu Dorukhan Toköz kafayla filelerle buluşturdu. 0-4

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle bitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih Aksoy, Borja (Dk. 63 Tayfur Bingöl), Novais (Dk. 72 Leroy Fer), Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Umut Güneş), Candeias, Eduardo (Dk. 72 Famara Diedhiou)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 80 Erce Kardeşler), Peres, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Özdemir), Siopis, Visca, Bakasetas (Dk. 85 Yunus Mallı), Nwakaeme (Dk.71 Jean Kouassi), Cornelius (Dk. 71 Jorge Djaniny)

Goller: Dk. 5 ve 26 Nwakaeme, Dk. 36 Cornelius, Dk. 39 Dorukhan Toköz (Trabzonspor)