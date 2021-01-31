Trabzonspor deplasmanda Beşiktaşı 1-2 yendi
SPOR 31.01.2021, 21:03
Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynandı. 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu konuk etti. 29'da Aboubakar'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı. Montero'nun 44'te kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Trabzonspor, 63'te Vitor Hugo'nun golüyle öne geçti. Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği ve Beşiktaş hücumcularına geçit vermediği 90 dakika Karadeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 9 maçlık serisi sona eren Kartal, liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı, üst üste 3. galibiyetini alan Fırtına 36 puanla 5. sıraya yerleşti.
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