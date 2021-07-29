Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü açıkladı!
Son dakika transfer haberi... Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı ve 25 yaşındaki orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2020/21 sezonunda 9 milyon TL kazanacak olan Dorukhan, her sezon için de 7 milyon TL imza parası alacak.
Beşiktaş 'ta yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve takımdan ayrılan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de kaldı. Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran Bordo-Mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaştı ve 25 yaşındaki orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2020/21 sezonunda 9 milyon TL garanti ücret alacak olan Dorukhan, her sezon için de 7 milyon TL imza parası alacak.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
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