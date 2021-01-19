Trabzonspor evinde rahat kazandı!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nwakaeme, 56. dakikada Flavio ve 60. dakikada Djaniny kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 88. dakikada Shengelia'dan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30'a çıkardı. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor: 3 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 80 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 73 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 27 Flavio), Ekuban (Dk. 80 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 73 Afobe)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık (Dk. 65 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kaan Güçtekin), Cikalleshi (Dk. 65 Daci), Kravets

Goller: Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 57 Flavio, Dk. 60 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 88 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 35 Cikalleshi, Dk. 45 Diomande, Dk. 55 Ahmet Yılmaz Çalık, Dk. 90 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Nwakaeme, Dk. 80 Baker, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)