Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
SPOR 28.11.2021, 18:18
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
GOLLER DJANINY VE ABDÜLKADİR'DEN
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Djaniny ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.
LİDER DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR
Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra mağlubiyet alan Karagümrük ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Giresunspor deplasmanına gidecek.
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