Trabzonspor fişi ilk yarıda çekti!

Trabzonspor'la Ankaragücü Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Trabzonspor, 8. dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti: 1-0. Ankaragücü 26. dakikada İbrahim Akdağ'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. Golün ardından çabuk toparlanan bordo-mavili ekip, 28. dakikada Ekuban ve 30. dakikada Djaniny'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Ankaragücü girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken Trabzonspor 90+4. dakikada Edgar Ie'nin golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.



Trabzonspor bu sonuçla puanını 55'e çıkardı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Hosseini), Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı (Dk. 71 Baker), Bakasetas (Dk. 81 Flavio), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 85 Afobe), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Sarı)

MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 38. Korcan Çelikay), Pinto (Dk. 71 Badji), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 89 Emre Güral), Endri Çekiçi (Dk. 71 El Hadji), Geraldo, Paintsil (Dk. 89 Orkan Çınar), Lobjanidze, Borven

Goller: Dk. 8 ve 28 Ekuban, Dk. 30 Djaniny, Dk. 90+4 Edgar (Trabzonspor) Dk. 26 İbrahim Akdağ (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 46 Atila Turan, Dk. 82 Sarlija (MKE Ankaragücü) Dk. 57 Djaniny (Trabzonspor)