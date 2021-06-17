Trabzonspor, Fode Koita KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Fode Koita ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
SPOR 17.06.2021, 15:53 17.06.2021, 16:17
Trabzonspor transfer sezonuna fırtına gibi girdi. Gervinho, Bruno Pers ve Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan bordo-mavili ekip, yeni bir transferi daha açıkladı.
Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI
Yapılan açıklamada, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı.
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