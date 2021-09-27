Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

SPOR 27.09.2021, 22:18
Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Tempolu başlayan maçta Alanyaspor aradığı golü 36. dakikada Famara Diedhiou ile buldu.

İlk yarının sonlarına doğru hücum hattında etkisini arttıran Trabzon, Andreas Corneliues'un golü ile soyunma odasına beraberlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA HÜSEYİN TÜRKMEN OYUNDAN ATILDI

İkinci yarıda oyuna hakimiyetini kurmaya çalışan bordo mavili ekipte, Hüseyin Türkmen 75. dakikada oyundan atıldı.

Karşılıklı tehlikeli atakların gerçekleştiği maçta iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzon 15 puanla ligde 2. sırada yer alırken, Alanyaspor da 13 puanla 7. sırada bulunuyor.

#Süper Lig #Trabzonspor #Alanyaspor #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2021
İmsak 04:51
Güneş 06:12
Öğle 12:30
İkindi 15:57
Akşam 18:39
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0