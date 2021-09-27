Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.
Tempolu başlayan maçta Alanyaspor aradığı golü 36. dakikada Famara Diedhiou ile buldu.
İlk yarının sonlarına doğru hücum hattında etkisini arttıran Trabzon, Andreas Corneliues'un golü ile soyunma odasına beraberlikle gitti.
İKİNCİ YARIDA HÜSEYİN TÜRKMEN OYUNDAN ATILDI
İkinci yarıda oyuna hakimiyetini kurmaya çalışan bordo mavili ekipte, Hüseyin Türkmen 75. dakikada oyundan atıldı.
Karşılıklı tehlikeli atakların gerçekleştiği maçta iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzon 15 puanla ligde 2. sırada yer alırken, Alanyaspor da 13 puanla 7. sırada bulunuyor.