Trabzonspor İzmir'den 1 puanla dönüyor

Süper Lig'in 38. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor maçının 6. dakikasında sağ kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kerim'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Soner'in güzel pasında topla buluşan Jahvovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Diabate'nin rakibinden kaptığı topu gönderdiği Adis Jahovic, savunma oyuncularına rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fousseni Diabate'ye yaptığı faulün ardından Berat Özdemir, direkt kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında Jahovic'in kaleye göndermek istediği topu, kaleci Uğurcan uzaklaştırdı.

88. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Ekuban, müsait durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Brown Ideye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Nwobodo, yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.