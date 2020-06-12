Trabzonspor kaldığı yerden devam!

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor'un golleri 17. dakikada Nwakaeme, 52. dakikada penaltıdan Ekuban ve 84. dakikada Abdülkadir Ömür'den gelirken Göztepe'nin tek golünü ise 57. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.

Trabzonspor'da Guilherme gördüğü iki sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 56 yaptı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Göztepe ise son 5 maçının 4'ünden yenilgi ile ayrılmış oldu ve 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.