Trabzonspor kaldığı yerden devam!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi.
SPOR 12.06.2020, 23:15
18
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.
Trabzonspor'un golleri 17. dakikada Nwakaeme, 52. dakikada penaltıdan Ekuban ve 84. dakikada Abdülkadir Ömür'den gelirken Göztepe'nin tek golünü ise 57. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.
Trabzonspor'da Guilherme gördüğü iki sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 56 yaptı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Göztepe ise son 5 maçının 4'ünden yenilgi ile ayrılmış oldu ve 37 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
19°
açık
Namaz Vakti 13 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:29
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|28
|50
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|28
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|28
|43
|8. Granada
|28
|41
|9. Villarreal
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Levante
|28
|34
|13. Real Betis
|28
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20