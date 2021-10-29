Trabzonspor, Karadeniz Derbisi'ni kazandı!
Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
SPOR 29.10.2021, 22:02
Süper Lig’in 11. haftasında Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi bordo-mavililer 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Trondsen'in kale sahasına ortasında Djaniny'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
69. dakikada Aminu Umar'ın pasıyla ceza sahası içine giren Pohjanpalo'nun sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
70. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Boşta kalan topu Nwakaeme ağlarla buluşturdu. 2-1
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