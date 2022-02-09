Trabzonspor kupada çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor, evinde Trabzonspor’u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi.
1'Maç başladı
. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Murat Cem'in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi.
8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topa ceza sahası içerisinde sert bir şekilde vuran Erdal, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından dışarı gönderdi.
23. dakikada Muhammed Eren'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Bekir'in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarpması sonucu az farkla kornere gitti.
30. dakikada Enis'in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi.
45'İlk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı başladı
53. dakikada Murat Cem'in rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışının sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Abülkadir'de kaldı.
54. dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından vurduğu topu kaleci son anda köşeden çelerek kornere gönderdi.
58. dakikada Özer'in yaptığı ortada topa kayarak vuran Mustafa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
77. dakikada ceza sahası dışından topu alan Berat'ın pasıyla buluşan Murat Cem, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Kouassi'ye bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Denizlispor: Abdülkadir, Erdal (Mehmet Eren dk. 90 ?), Muhammet (Schwechlen dk. 73), Ahmet, Özer (Emre dk. 81 ?), Lopes, Bekir Turaç (Ömer dk. 73), Bünyamin (Gökhan dk. 73), Muhammed Eren, Mustafa, Asım
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Alaattin, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Emir
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Trabzonspor: Erce, İsmail, Ahmetcan, Hüseyin Türkmen, Serkan (Da Silva dk. 78), Berat, Murat Cem (Siopis dk. 78), Yusuf, Yunus (Bakasetas dk. 63), Kouassi, Enis (Puchacz dk. 69)
Yedekler: Arda, Hugo, Trondsen, Taha, Kerem, Batuhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Hüseyin Türkmen (dk. 8), Kouassi (dk. 77) (Trabzonspor), Mustafa (dk. 58) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Lopes, Erdal (Denizlispor), Ahmetcan, Berat (Trabzonspor)
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