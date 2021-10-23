Trabzonspor liderliği sürdürdü

Süper Lig’in 10. hafta maçında Göztepe, sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu.

SPOR 23.10.2021, 21:13
Trabzonspor liderliği sürdürdü

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla birlikte giren Yalçın Kayan, şutunu atmaya çalışsa da Denswil topun önüne yatarak şutu engelledi.
11. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Burekovic'in pasıyla ceza sahasın içerisinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Lourency, plase vuruşla topu kaleye göndermeye çalışsa da kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kontrol etti.
43. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Burekovic'in ceza sahası içinde yaptığı ortada topa dokunan Jahovic'in pozisyonunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Maçta ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart görürken, Göztepe teknik ekibinde bulunan İlhan Şahin kırmızı kart gördü.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
56. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gervinho, sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
74. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Paluli'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
79. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içinde attığı şut Ndiaye'ye çarpıp tekrar Soner'in önünde kaldı. Soner Aydoğdu ikinci şutunda gol bulsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
86. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine gönderdiği topa dokunan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'a çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Baku kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kalenin solundan oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Murat Paluli (Kerim Alıcı dk. 81 ?), Obinna, Yalçın Kayan (Soner Aydoğdu dk. 65), Dzenan Burekovic (Berkan Emir dk. 49), Lourency (Tijanic dk. 65), Jahovic, Ndiaye (Baku dk. 81 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Efe Can Saçıkara, Ideye, Atakan Çankaya
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Serkan Asan dk. 71), Hugo, Edgar, Denswil, Berat Özdemir, Abdulkadir Ömür (Hüseyin Türkmen dk. 87 ?), Hamsik, Yusuf Sarı (Siopis dk. 46), Gervinho (Cornelius dk. 76), Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Tepe, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Akpınar, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Gervinho (dk. 56) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: İlhan Şahin (Devre arası) (Göztepe)
Sarı kartlar: Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Nestor El Maestro (T.D) (Göztepe), Hamsik, Hugo, Cornelius, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

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