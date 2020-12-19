Trabzonspor nefes aldı!
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
36. dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Milan Skoda, Karadeniz derbisinde gol perdesini açan isim oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Trabzonspor'da 53. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Ekuban, skora dengeyi getirdi. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren gol ise 65. dakikada Djaniny'den geldi. Öte yandan zorlu mücadelede iki takımın da birer topu direkten döndü.
Bu sonuçla Trabzonspor 17 puana yükselirken, Çaykur Rizespor 15 puanda kaldı.
TRABZONSPOR 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel
TRABZONSPOR: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon- Flavio, Baker (Dk.63 Yusuf), Abdulkadir Parmak (Dk.90+1 Hosseini)- Ekuban (Dk.82 Kamil Ahmet), Nwakaeme- Djaniny(Dk.90+1 Safa)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Onur, Emir, Meriah, Melnjak- Doğan, Donsah (Dk.73 Yasin)- Michalak, Boldrin (Dk.10 Tunay), Fernando (Dk.73 Kemal)- Skoda
GOLLER: Dk.53 Ekuban (Pen.), Dk.65 Djaniny (Trabzonspor) - Dk.36 Skoda (Pen.) (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Donsah, Tunay, Fernando, Emir (Çaykur Rizespor)
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