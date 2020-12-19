Trabzonspor nefes aldı!

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.



36. dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Milan Skoda, Karadeniz derbisinde gol perdesini açan isim oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Trabzonspor'da 53. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Ekuban, skora dengeyi getirdi. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren gol ise 65. dakikada Djaniny'den geldi. Öte yandan zorlu mücadelede iki takımın da birer topu direkten döndü.



Bu sonuçla Trabzonspor 17 puana yükselirken, Çaykur Rizespor 15 puanda kaldı.







TRABZONSPOR 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR



STAT: Medical Park



HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel



TRABZONSPOR: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon- Flavio, Baker (Dk.63 Yusuf), Abdulkadir Parmak (Dk.90+1 Hosseini)- Ekuban (Dk.82 Kamil Ahmet), Nwakaeme- Djaniny(Dk.90+1 Safa)



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Onur, Emir, Meriah, Melnjak- Doğan, Donsah (Dk.73 Yasin)- Michalak, Boldrin (Dk.10 Tunay), Fernando (Dk.73 Kemal)- Skoda



GOLLER: Dk.53 Ekuban (Pen.), Dk.65 Djaniny (Trabzonspor) - Dk.36 Skoda (Pen.) (Çaykur Rizespor)



SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Donsah, Tunay, Fernando, Emir (Çaykur Rizespor)