Trabzonspor Norveç'te turladı!

57. dakikada Edgar Ie Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 90+7. dakikada Molde takımı, Björn Sigurdarson ile eşitliği sağladı. 1-1

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalarında eşitlik bozulmadı. Turu geçen taraf seri penaltılarla belli oldu.

Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 tamamlanmıştı.

Bordo mavililer, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İtalya Serie A ekiplerindeni Roma ile karşılaşacak.

Play-off turu ilk maçıı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Takımlar rövanş mücadelesine ise 26 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

Maçın hakemleri değiştirildi

Müsabakada hakem kadrosunda değişikliğe gidilmesi dikkat çekti.

UEFA tarafından daha önce Macaristan'dan orta hakem Adam Farkas, yardımcı hakemler Balazs Szert ve Balazs Szalai ile dördüncü hakem Ferenc Karako'nun görev yapacağını duyurulmuştu.

Ancak karşılaşmada, yapılan değişikliğin ardından Portekizli hakemler görevlendirildi.

Maçta Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins ve Antonio Emanuel Carvalho Nobre hakem dörtlüsü yer aldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

HAMSIK VURDU DİREKTEN DÖNDÜ - 10. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde Hamsik kafayı vurdu. Top direkten döndü.

17. dakikada sağ kanattan gelişen Molde atağında ceza sahasında topla buluşan Hestad'ın şutu yan ağlarda kaldı.

18. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Brynhildsen dar açıdan vuruşunu yaptı. Uğurcan gole izin vermedi.

25. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Hestad'ın yakın direğe doğru yaptığı vuruşta Uğurcan topu kontrol etmeyi başardı.

26. dakikada sağ kanattan Gervinho'nun ortasında arka direkte Nwakaeme kafayı vurdu. Savunmadan seken top kornere gitti.

AZ FARKLA DIŞARIYA - 32. dakikada Bakasetas sol çaprazdan yerden bir şut çekti. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 57. dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Edgar Ie topa dokundu. Brynhildsen topu çizgi üzerinde uzaklaştırmak istedi. Ama hakem topun çizgiyi geçtiğini tespit etti. 0-1

86. dakikada savunma arkasına hareketlenen Bruno Peres, kaleciden sıyrıldı. Açısını düzeltip vuruşunu yaptı. Kalesine dönen Linde gole izin vermedi.

GOL - 90+7. dakikada Sigurdarson'un pasıyla topla buluşan Brynhildsen, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Sigurdarson bu topa hamle yapıp dokundu ve skoru eşitledi. 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

UZATMA DAKİKALARI

94. dakikada savunma arkasına Fofana hareketlendi. Uğurcan kalesini zamanında terkedip topu kontrol etti.

99. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına sokulup topu ön direğe dğru çıkarttı. Bakasetas bu topa hamle yaptı. Ama top kaleci Linde'de kaldı.

105+2. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde sağ çaprazda topla buluşan Brynhildsen'in şutu az farkla uzak direğin yanından dışarıya gitti.

110. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yusuf'un şutunda kaleci Linde topu çeldi.

Stat: Molde Aker

Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins (Portekiz).

Molde: Andreas Linde, Martin Bjornbak, Sheriff Sinyan, Stian Gregersen, Magnus Eikrem (Dk. 86 David Datro Fofana), Ohi Anthony Omoijuanfo (Dk. 86 Sigurdarson), Erling Knudtzon (Dk. 86 Magnus Grodem ), Eirik Hestad (Dk. 68 Eirik Andersen), Ola Brynhildsen (Dk. 111 Bolly), Sivert Heggheim Mannsverk (Dk. 68 Emil Breivik), Birk Risa.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar Ie, Bruno Peres, Serkan Asan (Dk. 104 İsmail Köybaşı), Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik (Dk. 90+5 Abdülkadir Parmak), Anthony Nwakaeme (Dk. 104 Andres Trondsen), Jorge Djaniny (Dk. 88 Yunus Mallı), Gervinho (Dk. 81 Yusuf Sarı).

Sarı kartlar: Dk. 38 Martin Bjornbak, Dk. 62 Magnus Eikrem, Dk. 118 Stian Gregersen (Molde), Dk. 56 Anastasios Bakasetas, Dk. 108 Vitor Hugo, Dk. 120 Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)

Goller: Dk. 57 Edgar Ie (Trabzonspor), Dk. 90+7 Björn Sigurdarson (Molde)