Trabzonspor seriye bağladı!
Süper Lig'in 23. hafta maçında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trabzonspor'la Denizlispor Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Trabzonspor, Bakasetas'ın 61. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 39'a çıkardı. Denizlispor ise 17 puanda kaldı
.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0
Stat: Medical Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir (Dk. 90+1 Hosseini), Baker, Bakasetas (Dk. 78 Yunus Mallı), Ekuban (Dk. 78 Flavio), Nwakaeme (Dk. 90+1 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 88 Afobe)
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş, Bakalorz (Dk. 71 Dossevi), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 45+3 Diskerud), Mesanovic (Dk. 62 Ahmad Yasin), Sagal, Rodallega
Gol: Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Sagal, Dk. 21 Recep Niyaz, Dk. 64 Diskerud (Yukatel Denizlispor)
|İmsak
|06:04
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|22
|38
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|21
|40
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|20
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Newcastle
|22
|22
|16. Burnley
|21
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16