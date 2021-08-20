Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı

Bordo-Mavili temsilcimizin dün evinde Roma'ya 2-1 kaybettiği karşılaşmada tek sayı yeni transfer Andreas Cornelius'tan geldi. 62.33'te Gervinho'nun yerine oyuna giren Danimarkalı forvet, 51 saniye sonra kafa golüyle topu ağlara gönderdi. Kısa sürede büyük etki yaratan Cornelius, gelecek için taraftarları heyecanlandırdı.

SPOR 20.08.2021, 10:29
Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı

Andreas Cournelius, Trabzonspor kariyerine hızlı başladı. Dün Bordo-Mavili forma ile tanışan Danimarkalı forvet, 51 saniyede gol sevinci yaşadı. Oyuna girer girmez gösterdiği etki gelecek için umut verdi.

PERES'İN ORTASINDA TAM İSABET

Cornelius, Peres'in gönderdiği ortaya çok iyi sıçrayarak darbeli kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 51 saniyede gol atma başarısı gösteren Danimarkalı, tur için de umutları diri tuttu.

ROMA'YA ATTIĞI ÜÇÜNCÜ GOL

Sporx'un aktardığı habere göre; Cornelius, Roma'ya karşı kariyerindeki üçüncü golünü attı. Daha önce Atalanta ve Parma formaları ile de Roma'ya gol atmıştı.

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