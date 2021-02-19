Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

İkinci yarı

66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

87. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda savunmada Ndayishimiye meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kağan Moradaoğlu topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor zirve yarışını sürdürdü

Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 48'e yükseltti.

Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle üstündeki rakipleriyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e düşürdü.

Trabzonspor 7 haftalık galibiyet serisinde İttifak Holding Konyaspsor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep'in ardından Medipol Başakşehir'i de mağlup etmeyi başarırken, oynadığı son 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Yusuf Sarı 2 dakikada 3 puan getirdi

Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ilk oyuncu değişikliği olan Yusuf Sarı oyuna girdikten 2 dakika sonra bordo-mavililere 3 puan getirdi.

Yunus Mallı'nın yerine 78. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Sarı, aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon ilk golünü kaydetti.

On bir maçta görev yapan Yusuf görev aldığı maçlarda golle tanışamamıştı

Bakasetas suskun kaldı

Trabzonspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas üç haftalık serisinin ardından Medipol Başakşehir karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Son 3 haftada Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında attığı gollerle bordo-mavililerin galibiyet serisinde önemli rol oynayan Bakasetas'ın, 66. dakikadaki şutu ise karşılaşmanın ilk kaleyi bulan şutu oldu.

Atakan Gündüz ilk kez forma giydi

Trabzonspor'da Atakan Gündüz bu sezon ilk kez bordo-mavili formayla Süper Lig'de maça çıktı.

90. dakikada Bakasetas'ın yerine giren 20 yaşındaki oyuncu, kaleci Kağan Moradaoğlu'yla birlikte ilk kez Trabzonspor forması giyen bir başka isim oldu.

Bordo-mavili takımın 18 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu ilk maçında gol yemezken son düdüğün ardından takım arkadaşları ve teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tebrik edildi.

Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor

Medipol Başakşehir ligde üst üste 5. yenilgisini aldı.

Ligdeki galibiyet özlemi de 8 maça çıkan turuncu-lacivertli ekip 24 puanla 18. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

90+5. dakikada Rafael kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafel karşılaşmanın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

İlk sarı kartını 90. dakikada gören Rafael, 90+5. dakikada Yusuf Sarı'ya yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Saha kenarına çok sinirli gelen Rafael, onu sakinleştirmeye çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da elini sıkmadı.

Deniz Türüç sakatlandı

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden Deniz Türüç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Vitor Hugo ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanan ve yerde kalan Deniz, tedavisi için saha kenarına geldi. Yapılan iğnenin ardından oyuna bir kez daha giren Deniz, 39. dakikada bir kez daha kendini yere bıraktı. Sedyeyle saha kenarına alınan Deniz'in yerine 39. dakikada Gulbrandsen oyuna dahil oldu.

Turuncu-laciverli ekipte ilk yarını son dakikalarında sekerek oyuna devam eden Junior Fernandes de ikinci yarının başında yerini Demba Ba'ya bıraktı.

Crivelli ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir'in Fransız oyuncusu Enzo Crivelli, bu sezon ligdeki üçüncü sarı kartını Trabzonspor mücadelesinde gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Crivelli, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Oyunun büyük bölümünü topa sahip olarak ve doğru organizasyonlar yaparak oynamak önemliydi. Golü attıktan sonra rakip üstümüze fazla geldi. Kağan'ın kurtardığı pozisyon dışında pozisyon vermedik. 7 hafta üst üste kazandık ama buna hiç bakmıyorum. Oyunu geliştirmeye bakıyorum." diye konuştu.

Eski takımı Medipol Başakşehir'in ligdeki durumu ile ilgili de konuşan Avcı şunları söyledi:

"Benim burada yaşadığım önemli duygular, mutluluklar oldu. Başakşehir geçen senenin şampiyonu ve oyuncu kalitesi yüksek bir takım. Zaman zaman bu tarz aşağıya düşüşler olabiliyor. Eksikler nedeniyle oyununu bir türlü bulamamış bir durum vardı ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimize çalıştık. Aykut hoca geldikten sonra, oyunun yönünü değiştirmek, iç koridor koşularını doğru yapabilmek ve topa sabırla sahip olmak önceliğimizdi. Final pasları bazen sıkıntılı oldu."

Trabzon şehrinin verdiği enerjinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Avcı, "Trabzon şehrine teşekkür ediyorum. Verdikleri enerji bizi mutlu ediyor. Verimli topraklar diyorum, Kağan, Faruk, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan, Atakan bu toprakların ürünleri. Bunları doğru kullanmamız lazım. Oyuncu kalitesinin yanında oyunun kalitesi de artınca daha güzel oluyor. Sınırlı sayıda oyuncu olmasına karşın, verdiğimiz görevi yapan ve başarılı olmak için gözümüzün içine bakan bir grup var. Bize sağladıkları imkandan dolayı başkan ve yönetime teşekkür ediyoruz. Gözümün içine bakan oyuncu grubu var, onlara da teşekkür ediyorum. Tüm dünyanın etkilendiği sağlık durumunu sıkıntılı bir şekilde yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Parçadan bütüne giderek devam etmek istiyoruz"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Avcı, "Ülke olarak sonuca bakıyoruz. Ben gelişimden bahsediyorum. Her maçı kazanmak için oynayacağız. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Bu sonuçlar bizi nereye götürür bakacağız. 15 maç daha var. Parçadan bütüne giderek devam etmek istiyoruz." dedi.

Bugünkü maçta Trabzonspor kalesini koruyan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'nun performansına da değinen Avcı, "Uğurcan buranın yetiştirdiği bir isim. Erce de iyi bir isim. Arda da buranın genç oyuncularındandı. O da daha önce çok genç yaşta forma giymişti. Çok yakışıklı çocuklardan seçmişiz kalecileri. Biz onlara destek olarak fırsat vereceğiz. Ben Kağan'a sadece 'Bu bir fırsat, baskı altında olma, keyif yap. Bu şans her zaman gelmez, keyif almaya bak' dedim. O da keyif alarak oynadı. Tebrik ediyorum kendisini." diye konuştu.