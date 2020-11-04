Trabzonspor'da flaş Abdullah Avcı gelişmesi!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Abdullah Avcı'yla gerçekleştirdiği ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.
SPOR 04.11.2020, 22:03 05.11.2020, 14:00
Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a konuştu. Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.
TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un Alanyaspor maçına yeni hocasıyla çıkması bekleniyor. Abdullah Avcı ile yeni bir görüşme gerçekleşti ve büyük oranda anlaşma sağlandı.
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