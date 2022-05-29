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TURGED CUP Kahramanmaraş Goalball Turnuvası final yaptı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen TURGED Cup Kahramanmaraş Erkekler Golbol Turnuvası'nda Boğaziçi ESK birinci oldu.

SPOR 29.05.2022, 13:28 29.05.2022, 14:06
TURGED CUP Kahramanmaraş Goalball Turnuvası final yaptı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 8 ilden 14 takım ve 200 sporcu katıldı.

Finalin Kayseri GESK ile Boğaziçi ESK arasında oynandığı maçı 11-6 kazanan Boğaziçi ESK turnuvada birinciliği elde etti.

Turnuvada üçüncülük maçında ise TURGED Kahramanmaraş Siyah Takımı, Edeler GESK takımını 9-5 mağlup ederek üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, müsabakaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonda dereceye giren takımları tebrik etti.

Organizasyonun Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Boz, "Gönülden bizi gören sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu hususta bizlere ciddi destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Bey'e, Türkiye Görme Engelliler Federasyonuna ve Türkiye Görme Engelliler Derneğine teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon hazırladılar ve bizler de organizasyona elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve sağ salim sonunu gördük. Şampiyon takımı ve dereceye giren takımları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen de Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Görme Engelliler Derneği iş birliğinde güzel bir organizasyon düzenlendiğini söyledi.

Çok heyecanlı ve çekişmeli bir turnuvaya şahitlik ettiklerini ifade eden Gökçen, "Güzel bir organizasyonu başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör öncülüğünde engelli vatandaşlarımıza her alanda destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün bir spor turnuvası gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum, katılan sporcularımıza da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Müsabakaların ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı organizasyonda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Organizasyon, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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