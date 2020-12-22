Türk futbolunun acı günü
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
SPOR 22.12.2020, 09:04
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.
Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.
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