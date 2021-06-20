Türkiye EURO 2020'ye veda etti

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki son mücadelesinde İsviçre ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 3-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya puansız veda etti.

TEK GOLÜMÜZ İRFAN CAN'DAN

Milli Takımımızın tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Haris Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri attı.

Milli Takımımız puan alamadan turnuvaya veda ederken İsviçre ise 4 puanla en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi umut edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.