Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçında Ali Palabıyık görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.