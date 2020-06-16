Türkiye Kupası'nda Finale çıkan belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde; Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 8 ve 83. dakikalarda Sörloth, 90+3'te Novak kaydetti. Trabzonspor, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak. Öte yandan bordo-mavililer, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 maçta yenilmedi

SPOR 16.06.2020, 23:12 16.06.2020, 23:28
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Türkiye Kupası'nda Finale çıkan belli oldu!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve adını finale yazdırdı. İlk maçta rakibini 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 8 ve 83. dakikalarda Sörloth, 90+3. dakikada Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 42. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Fenerbahçe'de 24. dakikada yedek kulübesinde yer alan Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Trabzonspor, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

SÖRLOTH SAHNEDE: 0-1

6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

24. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde yer alan Emre, oyunun durduğu esnada Trabzonsporlu futbolcu Sörloth ile girdiği diyaloğun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


35. dakikada Trabzonspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşti. Nwakaeme sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN VOLE: 1-1

42. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanattan son çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz Türüç, penaltı noktası civarında yaptığı voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1

45. dakikada Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. Badou Ndiaye'nin ara pasına hareketlenen Filip Novak, ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Novak, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak açıyı çok iyi kapatan Altay Bayındır mutlak bir golü önledi.


Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Fenerbahçe, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Mehmet Ekici, Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

53. dakikada Trabzonspor, Alexander Sörloth ile net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sörloth'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban bekletmeden Sörloth'u tekrar gördü. Sörloth, ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

61. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Jailson'a bıraktı.

SON SÖZÜ NOVAK SÖYLEDİ

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sörloth skoru 2-1 yaptı. 90+3'te Novak maçın sonucunu ilan etti: 1-3. Bu sonucun ardından Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Bordo-Mavililer, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.


FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'U 9 MAÇTIR YENEMİYOR

Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'ye hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 maçta yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 4 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe'ye İstanbul'da oynadığı son 5 maçta ise yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer rakibi karşısında deplasmanda 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında son galibiyetini İstanbul'da 2015-16 sezonunda 2-0'lık galibiyetle elde etmişti.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, Trabzonspor karşısında biri zorunlu dört değişikliğe gitti. Karapınar, ligdeki Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşen Ozan Tufan'ın yanı sıra Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'i kulübeye çekti.

Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Kayserispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci, Miha Zajc ve Vedat Muric'e şans verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünde Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta ikilide tercihini Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci'den yana kullanan sarı-lacivertliler, bu isimlerin önünde Miha Zajc'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'e görev veren Fenerbahçe, forvette ise Vedat Muric'i tercih etti.


NWAKAEME ŞOKU!
TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Karadeniz ekibinde, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi.

Trabzonspor, karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile başladı.

SOL BEK YENİDEN HASAN ALİ'NİN

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar dolayısıyla formasından uzak kalan ve pozisyonu itibarıyla alternatifi bulunmayan Hasan Ali, ligde son olarak Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Tecrübeli savunmacı, son olarak 14 Mart'ta deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymişti.

EKİCİ'NİN YERİNE ZAJC

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'a şans tanıdı. Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçına Mehmet Ekici ile başlayan Karapınar, Trabzonspor karşısında ise Zajc'i ilk 11'de görevlendirdi. Zajc, Kayserispor maçında 72. dakikada oyuna girmiş ve etkili bir performans sergilemişti.

MURIC İLK 11'E

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ligde Kayserispor'a karşı riske edilmeyen ve sonradan oyuna dahil edilen Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı. Muric, Kayserispor maçında 64. dakikada oyuna girmiş ve 87. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.

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