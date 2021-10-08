Türkiye, Norveç'i elinden kaçırdı
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında Türkiye, Norveç’i ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sol tarafında topu uzaklaştırmak isteyen Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu meşin yuvarlağın sahibi oldu. Cengiz, ceza alanında girdikten sonra Stefan Strandberg'den de kurtardığı topu altıpasta müsait pozisyonda bekleyen Kerem'e aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Elyounoussi'nin ceza alanına girip çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruş kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.
23. dakikada duvar paslarıyla gelişen Norveç atağında ceza sahasında Berat'ın ters vuruşu kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuyla yaptığı müdahale sonrası sol kale direğinden oyun alanına geri döndü.
36. dakikada Caner Erkin'in pasıyla sol kanatta meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra çektiği sert şut kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.
41. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Hauge'nin ceza alanına yaptığı ortada Nache-Olsen'in penaltı noktasının gerisinden arka direğe kafayla indirdiği top Thorstvedt'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleci Uğurcan ile birebirde kalarak yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
Maçdan dakikalar (İkinci yarı)
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı
49' Hauge sol kanattan yaptığı yerden ortada topu kale önüne gönderdi. Ceza sahasında Zeki, topu uzaklaştırdı
59' Ozan'ın yerine oyuna giren Berkan ilk kez Milli formayı giyiyor Ozan Tufan - Berkan Kutlu
65' Berat, Hauge'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü
65' Thorstvedt, Serdar'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü
90' Mücadelenin sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
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