Türkiye Oryantiring Federasyonu başkanlığına Tekin Çolakoğlu seçildi

5. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda başkanlık için Atilla Güler ile Tekin Çolakoğlu aday oldu.

Genel kurulda kullanılan 158 oyun 1'ü geçersiz sayıldı, bu oyların 81'ini alan Tekin Çolakoğlu yeni başkan seçildi. Mevcut başkan Hacer Akyüz'ün aday olmadığı kurulda, diğer aday Atilla Güler ise 76 oyda kaldı.

Tekin Çolakoğlu'nun başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Gül Baltacı, Umut Davut Başoğlu, Serhat Özeren, Mert Özgün, Mustafa Yaşar Şahin, Salih Erdoğan, Serkan Damar, Gökay Dağlı, İlker Burgaç, Ahmet Eser, Zekeriya Gül, Serkan Demirel, Abdullah Tekbaş ve Nihat Kayaoğlu'ndan oluştu.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak hemşehrimiz Tekin Çolakoğlu’na yeniden seçildiği başkanlık görevinde başarılar diliyoruz.