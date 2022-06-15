Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Litvanya'yı ağırladı.

6-0 yenildikleri ilk maçın aksine daha temkinli bir oyun sergileyen Litvanya ekibi, mağlubiyeti engelleyemedi.

Litvanya'yı bu kez 2-0 yendik

A Milliler, 37. dakikada Kaan Ayhan’ın ve 54’te Hakan Çalhanoğlu’nun (penaltı) kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, Uluslar Ligi'nde 4 maçın 4'ünü de kazanmış oldu.

İlk yarı

Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda, top auta gitti.

36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü A Milli Futbol Takımı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 52. dakikasında ceza sahası içinde Armanavicius'la ikili mücadeleye giren Cengiz yerde kaldı. Müsabaka durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Frappart, penaltı kararı verdi.

54. dakikada atışı kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Cengiz'in ceza sahasına girdikten sonra Milasius'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus ayaklarıyla topu çeldi, pozisyonu takip eden Cengiz'e rağmen kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.

Müsabaka Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye: 2 - Litvanya: 0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Mert Müldür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Tiago Çukur), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Ozan Kabak), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Doğukan Sinik), Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Yunus Akgün), Serdar Dursun

Litvanya: Bartkus, Baravykas (Dk. 46 Sirvys), Girdvainis, Linas Klimavicius (Dk. 78 Satkus), Barauskas, Lasickas (Dk. 46 Armanavicius), Megelaitis, Uzela, Milasius (Dk. 84 Tutyskinas), Golubickas (Dk. 71 Augustinas Klimavicius), Cernych

Goller: Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 54 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 31 Baravykas, Dk. 48 Cernych, Dk. 54 Armanavicius, Dk. 80 Milasius (Litvanya)