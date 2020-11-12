Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey Takımı Süper Lig’de 2.oldu

Süper Lig’de 2.Lig elde eden Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü, Süper Lig yolculuğunda kendilerine desteklerini esirgemeyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkürlerini pankart açarak gösterdiler.

Karşılaşmalar sonrasında Atatürk Spor Salonunda yapılan seremonide;

Şampiyon olan Gaziantep Polisgücü’ne kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı,

2. olan Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey kulübüne kupa ve madalyalarını Yönetim Kurulu Üyemiz Mahir Oktay takdim etti.

KAHRAMANMARAŞLI SPORCULARI BAŞARILARIYLA GÖZ DOLDURDU!

Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü Kalecisi Mehmet Ali Teke – En iyi kaleci ödülüne layık görülürken, Furkan Ataş ise En iyi oyuncu ödünü almaya hak kazandı.

Bireyse ödüllerde ise;

En İyi Oyuncu ödülünü almaya hak kazanan Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey sporcusu Furkan Ataş’a plaketini Milli Takım Antrenörümüz Rajab Nourani,

Gol Kralı unvanının sahibi Gaziantep Polisgücü sporcusu Reza Norouzzadeh’e plaketini Teknik Kurul Üyemiz Muhammed Yıldırım Bayazit,

En İyi Kaleci ödülünü almaya hak kazanan Türkoğlu Belediyesi Kahramanmaraş Hokey sporcusu Mehmet Ali Teke’ye plaketini Antalya İl Temsilcimiz Hasan Dişkaya takdim etti.