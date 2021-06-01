Türkoğlu Belediyespor BAL’a hazır

2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 2. Grupta, 9 Haziranda başlayacak olan maçlar öncesinde hazırlıklarını sürdüren Türkoğlu Belediyespor, Güçlü kadrosuyla Bölgesel Amatör Lig 1.Grupta Gaziantep'i temsil edecek olan Ankasspor ile özel müsabakaya çıktı.

12 Şubat stadında sıcak havada oynanan maça hızlı başlayan Mavi-Beyazlılar 10.dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremeyerek oyundan düşerken Gaziantep ekibinde Türkoğlu karşısına ilk yarıda varlık gösteremedi.

2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 2. Grupta, Türkoğlu Belediyespor, Güçlü kadrosuyla Bölgesel Amatör Lig 1.Grupta Gaziantep'i temsil edecek olan Ankasspor'a 1-0 mağlup oldu. 12 Şubat stadında sıcak havada oynanan maça hızlı başlayan Mavi-Beyazlılar 10.dakikada kazanılan penaltıyı Ömer Kesici gole çevirmedi.

Resmi maç havasında geçen müsabaka her iki takım oyuncularının tartışmaları nedeniyle oyun zaman zaman durdu. Futbol topu havası yok tartışması ile başlayan müsabakada zaman zaman sözlü arbedeler yaşanırken zaman zamanda itmeli- sürtüşmeli olaylarda sahaya yansıdı. 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 2. Grupta, Türkoğlu Belediyespor, Güçlü kadrosuyla Bölgesel Amatör Lig 1.Grupta Gaziantep'i temsil edecek olan Ankasspor arasında oynanan karşılaşma Resmi maç havasında geçen müsabaka her iki takım oyuncularının tartışmaları nedeniyle oyun zaman zaman durması dostluk maçına gölge düşürdü.

12 Şubat Stadyumunda her iki takımında gergin başladığı müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken konuk ekip pozisyon yaratmadığı karşılaşmanın 79. Dakikasında golü buldu. Türkoğlu ekibi atamadığı penaltı ve oyunun setresini atmaya çalışırken konuk ekipte tecrübeli oyuncu golünü kayıt ederek gol sevinci yaşadı. Oyunun dengede gittiği anlarda Türkoğlu Belediyespor, defansının yaptığı hatayı 79.dakikada af etmeyen Sefer, Gaziantep'i temsilcisi Ankasspor'un galibiyet golünü attı.

Kahramanmaraş’ı 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Türkoğlu Belediyespor, Fethi Çokkeser yönetiminde ilk çalışmasını yaptı. Hedefini 3.lig olarak koyan Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Türkoğlu Belediyespor, 17 Nisan’da başlıyacak olan Bölgesel Amatör Lig müsabakaları hazırlıklarına Tecrübeli teknik adam Fethi Çokkeser yönetiminde sürdürüyor.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Genel Başkan Ali Düşmez Başkanlığında geçen hafta Ankara’da toplandı. Toplantıda gündemindeki maddeleri görüşen Yönetim Kurulu illerden gelen talepleri değerlendirerek görüştü. Diğer öneri ve dileklerin karara bağlanmasıyla toplantı sonlandı. Bu Bağlamda Kahramanmaraş’ın BAL’daki temsilcileri Türkoğlu Belediyespor, Andırın Yeşildağspor, Elbistan Belediyespor ekipleri sabırsızlıkla müsabaka tarihlerinin açıklamasını bekliyordu ve tarih 17-18 Nisan 2021 olarak netleşti. Takımlar Hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı ve transfer ve lisans işlemlerini hazırlamaya başladı. 3. Lig hedefiyle başlayacak Sezon Öncesi Toplantı Osman Okumuş başkanlığında yapıldı Türkoğlu Belediyespor, top başı yapma kararı aldı. 3. Lig hedefiyle başlayacağı sezonun ilk toplantısını, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ’un başkanlığında gerçekleştirildi. İlçenin takımı olan Türkoğlu Belediye Spor yeni sezon için hazırlanıyor.

Geçen sezon Yerel Amatör Ligden mücadele eden Türkoğlu Belediyespor’un Sportif Direktörlüğünü yapan İmparator Fethi Çokkeser BAL’a yükselen takımın Teknik patronu olarak takımı şampiyonluğa taşıyacak. Türkoğlu Belediyespor Sporun ve Sporcunun Dostu Osman Okumuş ile Şampiyonluğa adım adım giderken sportif direktörünü de getirdiği Fethi Çokkeser ile işi sağlama aldı. Belediye Başkanı Osman Okumuş Belediyespor kabilesini geliştirerek Şehrimizin Güzide Hocalarından ve Yılların Tecrübesi İmparator lakaplı Fethi Çokkeser’i Sportif Direktörlüğe getirerek bir Adım daha şampiyonluğa yaklaşım göstermişti. Türkoğlu Belediyespor’u BAL Liginde görmeyi arzulayan 3.lig Parolasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Osman Okumuş İleriki Günlerde Teknik kadroyu genişletmeyi düşünüyor. Kahramanmaraş’ın Bir 3.lig Takımına İhtiyacı var buda Ekiple Olur ve O Ekip İskeleti Kurulmaya çalışıyoruz diyen Türkoğlu Belediyespor ve Belediye Başkanı Osman Okumuş, hedefini 3. Lig olarak belirtiyor. Takımın Başında ise Tecrübeli İmparator Lakaplı birçok profesyonel takım çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan hatta Kahramanmaraşspor’da şampiyonluğa taşıyan isim Fethi Çokkeser bulunuyor.

Hazırlık maçlarının ölçü olmadığını belirten Teknk adam Fethi Çokkeser şunları söyledi: "Henüz hazır değiliz. Bildiğiniz gibi Ligimiz biraz şaibeli başlama tarihi ile geçti. Pandemi Spor camiasını çok etkiledi. Ligimiz uzun süredir kararsız bir trende girdi. Bu doğrultuda son değerlendirmelere göe önümüzdeki haftaya başlayacak. Kamp boyunca ağır idmanlar yaptık. Hazır olmaya çalışıyoruz. Rakibimiz Ankas’a karşı iyi şeyler yapmamızın yanı sıra bazı hatalarımız da oldu. Zaten hazırlık maçlarının amacı da bu hataları görmek ve gidermektir. Ben skordan çok oynadığımız oyuna bakıyorum. Amacımız ligin ilk maçına kadar hatalarımızı görüp, bu hataları gidermek ve lige mümkünse sıfır hata ile girmektir” ifadelerini kullandı.