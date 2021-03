Türkoğlu’nda hedef 3.lig!

Şehrimizi bölgesel amatör ligde temsil edecek olan takımlardan türkoğlu belediyespor kendi tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde antrenmanlarına başlayan ve sezon açılışınında yapıldığı Türkoğlu Belediyespor’da hazırlıklar son sürat sürdürülüyor.

Yeni transferlerle takımı güçlendiren Türkoğlu’nda başarılı Teknik Direktör Fethi Çokkeser öncülüğünde çalışmalar devam ederken hedef ise 3.lig olarak belirlendi.

Antrenman öncesi Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fethi Çokkeser “uzun bir aranın ardından çalışmalara başladık ve hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Takımı an be an takip eden kulübün Onursal Başkanı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’ta Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “hedefimiz 3.lig, teknik ekibimize ve futbolcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.