UEFA Avrupa konferans ligi başladı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, BATE Borisov’u 3-0 mağlup ederken Medipol Başakşehir ise Maccabi Netenta ile 1-1 berabere kaldı.
SPOR 22.07.2022, 12:02 22.07.2022, 13:14
Başakşehir turu deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya bırakırken Konya ise seyircisi önünde avantajlı skorla maça çıkacak.
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Maccabi Netenya takımıyla oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında BATE Borisov'u 3-0 yenen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, gelecek maçta turu geçecek skorla ikinci rakibe odaklanmak istediklerini söyledi.
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