UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi rövanş maçları hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden takımlarımız 26 Ağustos Perşembe günü kritik maçlara çıkacak. Play-off turu rövanş karşılaşmaları öncesinde temsilcilerimizin maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu.
SPOR 23.08.2021, 15:44
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği sezonda 2 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi, 2 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi grupları için mücadele veriyor.
Play-off turu ilk maçlarının ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrildi. Peki temsilcilerimizin maçları hangi kanalda?
İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri, maç tarihleri ve maç yayıncıları:
HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Helsinki - Fenerbahçe play-off rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.
GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.
ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İtalya'da saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.
KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynancak. Danimarka'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlacak.
Temsilcimiz evinde oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 yenilmişti.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Konyaspor
|2
|6
|4. Beşiktaş
|2
|4
|5. Karagümrük
|2
|4
|6. Kasımpaşa
|2
|4
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. Galatasaray
|1
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Alanyaspor
|2
|3
|11. Gaziantep FK
|2
|1
|12. Adana Demirspor
|2
|1
|13. Hatayspor
|1
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Göztepe
|2
|1
|17. Kayserispor
|2
|1
|18. Sivasspor
|1
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Menemenspor
|2
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|2
|2
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Altınordu
|2
|1
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|1
|1
|14. Gençlerbirliği
|2
|1
|15. Kocaelispor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|2
|6
|2. Liverpool
|2
|6
|3. Brighton
|2
|6
|4. Tottenham
|2
|6
|5. M. United
|2
|4
|6. Everton
|2
|4
|7. Brentford
|2
|4
|8. Man City
|2
|3
|9. West Ham
|1
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Leicester City
|1
|3
|12. Watford
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Barcelona
|2
|4
|4. Mallorca
|2
|4
|5. Valencia
|2
|4
|6. Sevilla
|1
|3
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Villarreal
|2
|2
|15. Osasuna
|1
|1
|16. Elche
|2
|1
|17. Celta de Vigo
|1
|0
|18. Getafe
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
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