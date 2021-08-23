UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi rövanş maçları hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği sezonda 2 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi, 2 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi grupları için mücadele veriyor.



Play-off turu ilk maçlarının ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrildi. Peki temsilcilerimizin maçları hangi kanalda?



İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri, maç tarihleri ve maç yayıncıları:



HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Helsinki - Fenerbahçe play-off rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.



Sarı-lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.



GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.



Sarı-kırmızılılar turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.



ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İtalya'da saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.



Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.



KOPENHAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynancak. Danimarka'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlacak.



Temsilcimiz evinde oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 yenilmişti.