Ufuk Sarıca, 12 Dev Adam'a inanıyor

“LİG ANLAMINDA BİR PARÇA DÜŞEN KALİTEMİZ VAR”

Diğer takımların bu bütçe seviyelerine ulaşamadığını belirten Sarıca, "Lig anlamında bir parça düşen kalitemiz var. Biz oralara heyecan kattık. Fenerbahçe Beko serimiz çok heyecanlı oldu. Diğer play-off maçları daha kısa sürdü. Buralarda biraz daha çekişmeye ihtiyacımız var. Ligin, iki takımın tekelinde kalmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıca, A Milli Takım'daki görevinden itibaren yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini söylediğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 10-11 yabancı oyuncuyla oynuyor. Avrupa Ligi zor bir mecra. Türkiye Ligi'ni düşündüğünüz zaman da buralarda kullanabilecekleri fazla sayıda oyuncu tutmak istiyorlar. Tüm takımlar Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayamıyor. Bazı Türk oyuncuların diğer takımlarda daha fazla oynamaları gerektiğine inanıyorum. Yönetimsel kararlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir dönem daha az yabancıyla oynayanlara federasyonun belli ödülleri vardı, belki tekrar böyle bir şey yapılabilir."