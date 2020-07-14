Uğurcan Çakır'a 20 milyon euro
Sheffield United, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 20 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Premier League ekibi, sezonun tamamlanmasının ardından bordo-mavililerle masaya oturacak.
SPOR 14.07.2020, 15:53
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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak. Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresinin 5 yıllık olması bekleniyor.
Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.
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