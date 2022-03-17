ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Tamamlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Ünilig Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları tamamlandı.

Dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını KSÜ Atatürk Spor Merkezi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törenle aldılar.

14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Harran Üniversitesi takımlarının mücadele ettiği Ünilig Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakalarını Harran Üniversitesi birincilikle tamamladı.

Gurup müsabakalarında Doğu Akdeniz Üniversitesi ikinci olurken, Gaziantep Üniversitesi üçüncü ve KTO Karatay Üniversitesi dördüncü oldu.

Gurubu birincilikle tamamlayan Harran Üniversitesi kupasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın elinden aldı. Rektör Can dereceye giren takım sporcularına ve organizasyonda görev alan isimlere de madalyalarını takdim etti.

Ünilig Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakalarında mücadele eden bütün sporcuları tebrik eden Rektör Can, KSÜ’nün büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Müsabakalar sonucunda Harran Üniversitesi 9 puan elde ederek grubu birincilikle tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi 6, Gaziantep Üniversitesi 3puan elde ederken, KTO Karatay Üniversitesi grubu puansız tamamlayarak son sırada yer aldı.

Müsabakalar şu şekilde sonuçlandı:

KTO Karatay Üniversitesi 2-4 Harran Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi 6-1 Gaziantep Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-5 Harran Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi 8-0 KTO Karatay Üniversitesi

Harran Üniversitesi 8-2 Gaziantep Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi 6-3 KTO Karatay Üniversitesi