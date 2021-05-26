Vedat Muriqi'in eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i yeniden takıma getirmek için kolları sıvadı. Bu sezon bitirici bir forvetin eksikliğini hisseden sarı-lacivertliler, Lazio'da beklentileri karşılayamayan Vedat'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız golcünün eşi de yaptığı paylaşımla bu transfer için ne kadar istekli olduklarını ortaya koydu.

"İNŞALLAH BİR GÜN DİLEĞİMİZ GERÇEK OLUR"

Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur" ifadelerini kullandı.