Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali!

Süper Lig'de son iki haftadır galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, kötü seriye Sivasspor karşısında son verdi. Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynanan maçta Yiğidolar'ı 2-1 mağlup etti.

GÜVEN YALÇIN DUBLE YAPTI

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken karşılaşmanın 32. dakikasında Güven Yalçın harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Sergen Yalçın hakeme gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart görürken Sivasspor, 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle maça dengeyi getirdi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise yine Güven Yalçın sahne aldı. Rıdvan Yılmaz'ın ortaladığı topu harika bir kafa vuruşuyla bitiren Güven, takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.