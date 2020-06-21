Yeni Malatyaspor'da aylar sonra güzler güldü

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 189 gün sonra kazanmanın sevincini yaşıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği sonuçların uzağında kaldı. Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlikle kötü performans sergiledi.

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada (15 Aralık 2019) Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 12 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3), Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) ve Kasımpaşa'ya (1-2) yenildi.

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor, aylar sonra galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

İkinci yarıdaki ilk galibiyet Hikmet Karaman ile geldi

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı.

Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Son 6 maç final niteliğinde

Malatya ekibi, sezonun son 6 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Tüm maçlarda puan hedefleyen Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak olmasına karşın, ev sahibi olmayı da avantaja çevirme peşinde.

Çelikel: "Galibiyet yüzümüzü güldürdü"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu galibiyete camianın çok ihtiyacı olduğunu anlatan Çelikel, "Galibiyet yüzümüzü güldürdü ancak önümüzde 6 maçlık bir maraton var. İnşallah bu maçlardan da galibiyetle ayrılarak kümede kalırız." diye konuştu.

Çelikel, takımın mücadelesinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tüm futbolcular hak ederek, mücadele ederek bir galibiyet aldı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Karşılaşmada hocamıza verilen haksız kırmızı kart ve penaltı var. Bu da bizi o kadar üzdü. Biz istiyoruz ki adalet herkes için olsun ancak Malatya söz konusu olduğu zaman birçok konu es geçiliyor. Geçen hafta da aynısı oldu. İnşallah bu son olur çünkü biz bu seviyelere gelmek için çok emek veriyoruz. Emeklerimizin boşa çıkmasını veya yanlış kararlarla heba olmasını istemiyoruz. Adaleti kendimize değil herkese istiyoruz. Varsa verilsin ama yoksa da böyle saçma sapan penaltıdan hocamızın atılmasına neden olmak hak yemektir."

"Bugünü çok bekledik"

"Bugünü çok bekledik. Artık her haftamız stresli geçmeye başlamıştı." diyen Çelikel, "Taraftarımızın sabırsızlanması Malatya'ya yaşattığımız üzüntü bizi çok rahatsız ediyordu. Göztepe galibiyeti inşallah güneşin doğuşunun başlangıcı olacak. Bundan sonra alacağımız galibiyetlerle herkesi sevindirmek istiyoruz." diye konuştu.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen önlerine baktıklarını ifade eden Çelikel, "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Göztepe maçını unutarak pazartesi gününden itibaren Fenerbahçe müsabakasına hazırlanacağız. Fenerbahçe zor deplasman ama biz bugünkü mücadelemizi Fenerbahçe maçında da gösterirsek oradan puan veya puanlarla ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.