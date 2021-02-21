Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
SPOR 21.02.2021, 18:02
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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