Yeni Malatyaspor kupada son 16 turuna yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u konuk etti.
4. dakikada Jetmir Topalli, Olcay Şahan'ın yerden çevirdiği topu ağlara gönderdi. 1-0.
39. dakikada ceza sahasında Zeki Yavru'nun pasını alan Jetmir Topalli, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0
47. dakikada Yeni Malatyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
72. dakikada ceza sahasına giren Ahmet Ildız, Fofana'ya pas vermek istedi, Onur Akdeniz'in ters vuruşunda top filelere gitti. 4-0
83. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla ceza sahasına giren Doğukan Emeksiz, kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0
Karşılaşmayı 5-0 kazanan Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.
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